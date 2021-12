EL animador de televisión Karol Lucero compartió a través de sus redes sociales una carta de opinión que envió a el diario El Mercurio a solo horas de las elecciones presidenciales en Chile entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

A través de su cuenta de Instagram, Lucero señaló: "Les comparto una reflexión que se publicó hoy en #ElMercurio·, compartiendo con sus seguidores su misiva

“Hace mucho no me daba el tiempo de leer las redes sociales. Llevo más de tres meses fuera de Chile por razones laborales y turísticas”, comenzó señalando Lucero.

Quien luego habló sobre la violencia que se ha ejercido en la redes sociales durante este tiempo. “Me entristece ver la polaridad y violencia verbal que hay en los comentarios y argumentos políticos respecto de las elecciones presidenciales; eres un ‘facho de ultraderecha’ o un ‘marxista de extrema izquierda’. Pareciera no existir otra categoría de votante” agregó.

“La persona que plantea su postura es atacada inmediatamente por quien no piensa igual. Todos exigen tolerancia, pluralismo y respeto; sin embargo, es lo que menos entregan”, expresó el locutor radial.

“Si desean cambios reales en la sociedad deben partir por casa; esa actitud sólo nos lleva a un abismo como país, fomentando el individualismo, división, inseguridad y temor a un derecho tan básico como tener un punto de vista u opinión”, puntualizó en su carta.

Asimismo, agregó que "este domingo el ganador no será otro sino quien responda a la lógica de: ‘cada pueblo tiene el gobierno que se merece’, por el que votarán democráticamente y por consecuencia quienes no irán a votar también. Pero será el comienzo de una nueva etapa para replantearse la sociedad que queremos; pensar distinto es una oportunidad de, juntos, hacer cosas mejores, sin necesidad de destruir o descalificar al opositor”.

"Una nación dividida que genera incertidumbre no avanza y con la actual actitud de la ciudadanía, nuestro futuro no se ve muy próspero y estas personas serán los responsables de no dejar que se cumplan los programas de gobierno de los dos candidatos, puesto ambos prometen avanzar“.

“Un gobierno no define quiénes somos, pero las conductas de los ciudadanos sí. Las personas deben mirar alrededor y decidir quiénes quieren ser: el que critica y divide o el que apoya y une. La tolerancia y el respeto no sólo se piden, se practican” concluyó señalando en su carta.

Revisa su publicación a continuación.