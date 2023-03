Nuevamente Karol Lucero o Karol Dance como muchos lo conocen es tendencia en las redes sociales está vez por la funa que realizó la modelo crota Yandranka Tomic luego de que el animador le enviará mensajes coquetos a pesar de estar comprometido con Francisca Virgilio.

A través de su cuenta de Instagram la modelo señaló que “este personaje hace mucho tiempo me mira las stories de su cuenta oficial, que no tiene nada de malo”, pero esto no sería todo ya que Lucero le habría hablado a Tomic desde una segunda cuenta “me mandó eso como ocho veces, yo le decía ¿por qué no me escribes de tu cuenta oficial? y me decía que tengo miedo porque yo tengo pareja” comentó la modelo.

Además expresó que “como le voy a aceptar una salida, y estar piola, callada, más encima se va a casar, me molestó mucho y más me molesta porque hace años atrás habló para que me despidieran de un trabajo y vuelve como si nada, ¿qué cree que soy una mina para el rato?”.

¿Qué dijo Karol Lucero por las acusaciones de infidelidad?

Tras estos dichos el locutor radial reaccionó a través de su Instagram publicando una fotografía con un mensaje reflexivo que decía lo siguiente: “escucha a los mentores y dementores… siempre puedes sacar algo bueno, de todo se aprende“, escribió. Y más adelante, subió una historia en la que aseguró “la información falsa, llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera”.

Posteriormente Karlo Lucero subió un video junto a su novia con la canción Envidia de fondo, el tema dice “es envidia, lo que siente la gente”. A esto el ex panelista de Mucho Gusto ha respondido algunos comentarios señalando que “aguanto mil batallas más, a otros les da depre y andan llorando, yo me rio. Me hago más fuerte y sigo avanzando”.

Además expresó que a ese tipo de rumores no los pescan, “nuestra vida continúa de igual manera, solo soy el de turno una vez más… ya vendrán los siguientes”, además concluyó lo siguiente sobre su actual pareja “fran es una joven decente y educada, no pesca tonteras ni hace show”.