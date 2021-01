Karen Paola se convierte en tendencia luego de que tuiteros descubrieran que popular tema no era de ella

Una española compartió una imagen de personas jugando en medio de la nevazon en Madrid mientras sonaba de fondo una canción que decía "dime que es lo que puedo hacer como te puedo tener en mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez" los presentes comenzaron a corearla sin saber lo que desatarían a miles de kilómetros de distancia.

Algunos pensaron que se trataba de un homenaje a Karen Paola, conocida cantante nacional, pero minutos después se supo la verdad: El tema es de la cantante española Beth.

Los tuiteros chilenos no podía creer lo que escuchan y comenzaron a manifestar el impacto que le produjo la noticia.

El tema Dime es parte del primer disco de la cantante chilena "Que viva la Noche" del 2004, el tema se popularizo en todo el país gracias a la participación de la artista en el programa Mekano, donde lanzó su carrera musical.

La canción original es de la cantante española Elisabeth Rodergas Col más conocida como Beth, finalista de la segunda versión de Operación Triunfo quien estrenó el tema en 2003 y representado a España en Festival de la Canción de Eurovisión con el single.

Los fanáticos de Karen Bejarano quedaron shockeados al saber la verdad, entre los comentarios leía: "Mentira que el tema no es de Karen Paola, díganme que no he vivido engañada todo este tiempo", "Todos me mienten, incluida Karen Paola", "¿están seguros que no es un homenaje a nuestra diva?"

Aquí el Tweet original y las divertidas respuestas: