La música chilena vivió un especial crossover, ya que dos artistas se juntaron en la reinauguración de la tienda de H&M en el Costanera Center: Karen Paola y Francisca Valenzuela. Las cantantes cantaron a dueto en el centro comercial, en un momento que rápidamente se volvió viral.

La también animadora desde hace un tiempo que decidió regresar al mundo de la música, interpretando los éxitos que hace 20 años causaban furor en Mekano. Sus seguidores al igual que ayer, siguen coreando cada una de sus canciones e incluso, vivieron un inesperado encuentro con Francisca Valenzuela, una de las cantantes de más notoriedad en la actualidad.

“No por él” de Karen Paola feat Francisca Valenzuela

Las artistas entonaron uno de los grandes éxitos de Mekano y de Karen Paola, “No por él”, la que esta última cantaba junto con Ximena Abarca. Esta vez, la parte de Abarca fue interpretada por Francisca Valenzuela, generando locura entre los más nostálgicos y fanáticos de ambas.

“Es la primera vez que cantamos juntas y me siento una privilegiada de haber cantado con una de las voces más increíbles que tiene la escena nacional. Ella es increíble como ser humano, así que nada, me siento afortunada y orgullosa de haber logrado estar en un escenario con ella”, contó con emoción Karen Paola a RedCarpet.

La otrora participante de Mekano ha vuelto con todo a los escenarios. Karen ha estado regrabando sus canciones con las que conquistó a toda una generación. Si bien ha pasado mucha agua bajo el puente, la conexión de la cantante con sus fans se ha mantenido.

“Ha sido una experiencia hermosa. No esperaba todo el cariño y la recepción de la gente, pero por otro lado sentía que tenía una deuda pendiente conmigo, con mi pasión que es la música. Tenía que volver en algún momento a hacer música y que mejor que relanzando las canciones que ya no se podían volver a instalar, porque no existen los registros, entonces tenía que rehacer todo y fue una instancia perfecta para retomar mi carrera“, explicó Karen Bejarano.