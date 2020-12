"Te quiero mucho y no se porque": Karen Bejarano dedica particular reflexión a Kel Calderón

A estas alturas ya se sabe que la única integrante de la familia con la que Kel Calderón pasó la Navidad fue su abuela. El conflicto que detonó su hermano Nano al apuñalar a su padre, tiene las relaciones quebradas entre la influencer y su madre, Raquel Argandoña, con quien pasaba la mayor parte de los festejos.

Del encuentro con su abuela, Kel compartió un registro y curiosamente apareció nada menos que Karen Bejarano a comentar la postal que arrojó esta añorada festividad.

"Que tremendo k3l!! Te quiero mucho y no se porque tanto si no nos conocemos tan bien como para tenerte este cariño que te tengo", lanzó desde su sinceridad la ex chica "Mekano" en los comentarios de hija de Argandoña.

Pero lo que siguió fue aún más curioso, porque la reflexión de Bejarano tuvo un giro a medio camino entre lo racional y lo esotérico.

"Creo firmemente que las Acuarianas somos libres, mágicas y con un gran sexto sentido. Te siento parte de esta tribu! Feliz Navidad Acuario!", señaló la antes reconocida como Karen Paola.

El remate tuvo un tono aún más positivo: "eres luz, eres magia y eres real… por eso eres perfecta! #admiración", puntualizó.