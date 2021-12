Karen Bejarano habló largo y tendido con Me Late sobre la sorpresiva revelación que hizo en Instagram, acerca de que terminó en la clínica este miércoles por una crisis de ansiedad.

Por medio de sus historias de su Instagram que publicando una serie de mensajes detallando lo que estaba sintiendo, mientras iba camino al centro asistencial.

"Hoy el túnel parece sin salida y eso me desespera", escribió Karen. Poco después se mostró ya en la clínica e incluso mostró el comprobante de su diagnóstico por una crisis de ansiedad.

En un llamado al programa Me Late, Bejarano aclaró que este episodio de salud "son cosas que pasan, sobre todo cuando estás en estos periodos de cambios de remedios, hay algunos desbalances (sic)".

"Algunos de los que han pasado por este tipo de procesos pueden entenderlo mejor".

"Esta situación se venía dando hace unos días, los malestares los estaba sintiendo hace tres cuatro días y aproveché ayer que era feriado para poder ir al médico y en el fondo que me vieran lo más rápido posible", puntualizó.

Karen Bejarano: ¿Por qué decidió hablar abiertamente sobre su salud mental?

"Yo no iba a hablar de nada, de mi internación, porque yo no me sentía preparada, hasta que Sergio Rojas, junto con Hugo Valencia hablaron en el Que tele digo que estaba internada y de otras cosas que no venían al caso", partió explicando Karen Bejarano en el programa de TV+

"Entonces, mi siquiatra me dijo que yo lo aclarara de la forma que yo encontrara conveniente. Pero yo no me sentía preparada todavía para hablar de ese tema. Fue la farándula la que faranduleó este tema. No fui yo".

"Yo estoy hablando porque me han preguntado por qué expongo esto. Yo estoy exponiendo esto porque a mí me obligaron de alguna forma a empezar a exponer esto. Empezaron a hablar de mí, sin saber lo que estaba pasando", subrayó al teniendo a Sergio Rojas ahí presente.

El asunto es que, continuó Karen, "empezaron a hablar de que yo había estado separada, de que yo estaba internada. Empezaron a especular sobre mi salud mental, entonces yo preferí salir diciendo lo que realmente había pasado, sin dar grandes explicaciones, sino más bien diciendo que mi salud mental había sido afectada, que sí efectivamente había estado internada y que sí iba a hablar de salud mental, para que el día de mañana las personas que habían pasado procesos similares o están pasando por procesos similares y no se han dado cuenta, o que necesitan ayuda y no saben cómo pedirla, lo empiecen a hacer".

"Lamentablemente son muchas más las personas que están enfermas y no lo saben, son muchas más las personas que están enfermas y sí lo saben y no tienen cómo costearlo".

"A pesar de que me puedan ver muerta de la risa en redes sociales, trabajando en un programa de televisión, también hay días malos como el que viví ayer y tuve que ir a que me dieran mis medicamentos y poder volver a hacer un nuevo balance, para que todo este tema químico no me afectara tanto y pudiera volver a funcionar bien", estableció la participante de El Discípulo del Chef.

Eso, para finalmente rematar: "Es un tratamiento que lleva químicos. Entonces, por más que yo quiera estar bien, también necesito que los químicos hagan lo suyo".