Justin Bieber está a nada de volver a Chile y mientras los rumores se han detonado en torno a una supuesta cancelación, nada oficial se ha dicho hasta ahora. Por eso sus fans siguen ilusionados con ver al ídolo y qué canciones ofrecerá en vivo. Por eso aquí te entregamos el potencial setlist que tendrá el artista en el show que hará en Santiago.

Actualmente, el cantante está recorriendo América con su Justice World Tour, recorrido que lo tiene en terreno desde mayo de 2022 y continuará hasta marzo de 2023.

Así, Bieber realizará una gira por los cinco continentes, viajando a más de 20 países y tocará en más de 90 fechas, con más espectáculos próximos a anunciarse en Japón, Asia y Oriente Medio.

Justin Bieber en Chile | ¿Cuál será el setlist?

De acuerdo con lo que se ha visto hasta ahora en su gira, Justin Bieber llegará para ofrecer un espectáculo más bien rígido y estructurado que no presenta mayores cambios, excepto por algunas alteraciones en el orden de las canciones.

El concierto que ofreció el fin de semana en Rock in Río fijó una pauta de 22 temas, incluyendo tres temas en versión acústica, en una dinámica que no había ofrecido previamente.

En tanto, en comparación con la presentación previa a su llegada a Brasil, que tuvo lugar en Hungría, el cantante eliminó dos canciones pero el resto del setlist se mantuvo prácticamente igual.

Las canciones que sí tocó en Budapest, pero dejó fuera del show en Río de Janeiro fueron: Love You Different y Boyfriend. Aunque perfectamente las puede haber eliminado por ser un show en el contexto de un festival, lo que por lo general aprieta el tiempo en la tarima para los artistas.

Aún así el espectáculo se extiende por cerca de dos horas, en una tónica muy similar a lo que ya hizo en Chile en sus tres visitas anteriores a Chile, en 2011, 2013 y 2017.

Así, tentativamente, el setlist que ofrecería en Justin Bieber en Santiago sería el siguiente:

- Somebody

- Hold On

- Deserve You

- Holy

- Where Are Ü Now

- What Do You Mean?

- Yummy

- Swap It Out

- Love Yourself

- Off My Face

- Confident

- All That Matters

- Honest

- Sorry

- As I Am

- Ghost

- Lonely

- 2 Much

- Intentions

- Baby

- Peaches

- Anyone