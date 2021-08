Carmen Gloria Arroyo, también conocida como la Jueza, estuvo presente en el programa de conversación que conduce Julio César Rodríguez “Pero con Respeto”. en donde habló sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal.

En ese contexto, el conductor del espacio se refirió al lanzamiento de su libro "Y no vivieron felices por siempre" y el hecho de que Pamela Diaz, fuera la única dispuesta a participar.

En la oportunidad, el animador le consultó a su entrevistada por la polémica que se generó en el lanzamiento de su libro Y no vivieron felices para siempre, cuando comentó que ninguno de los que fue invitado, pudo asistir, a excepción de Pamela Díaz.

JC señaló: “A mí me escribieron y yo escribí de vuelta, ¿sabes lo que pasó? Hablé con la niña de la editorial, porque yo trabajé en una. Entonces para mí, para presentar un libro hay que leerlo, sí o sí”, expresó..

“Le expliqué que no tenía tiempo de leerlo, porque yo creo que era la última opción. Entonces dije ‘díganle a la Carmen Gloria que no alcanzo a leerlo’. Igual no me sentí, porque tuve el contacto y fue todo muy cordial. Creo que se agrandó más de lo que fue”, señaló el animador.

“Cuando hay una razón, no hay por qué sentirse, además no soy una persona rencorosa, ni vengativa. Usé una mala frase para levantar a la Pame, y causé un revuelo que no me gustó que se generase”, reveló la abogada.