El animador de Contigo en la Mañana Julio César Rodríguez explicó su ausencia esta mañana en el matinal, después de que muchos televidentes quisieron averiguar qué le había pasado y acudieron a su Instagram para exigir explicaciones. Ahora, ya sabemos lo que le pasó: lo picó una araña.

Si bien en el programa de Chilevisión su compañera Monserrat Álvarez explicó que no tener al animador a su lado tenía que ver con que estaba "enfermito", ahora fue el mismo Rodríguez quien salió a contar la experiencia que afectó su salud por medio del perfil en la red social.

"Ayer estuve toda la tarde en la Clínica. No fue culpa mía. Me picó una araña. Yo estoy bien, mi familia está bien. Gracias por todo!!! Jajaja!", comentó JC sobre el episodio que vivió en el mismo día que se estrenó el trailer de Spider-Man: No Way Home. ¿Acaso es esta una estrategia de Marvel?

En la misma publicación, Rodríguez expuso que "bueno gracias por los mensajes de preocupación! Gracias además a la gente que me atendió… muy cariñosos!".

"La verdad iba con el pie como empanada de Pomaire y mucho dolor!! Un par de días de reposo, harto antibiótico y analgésicos con antiinflamatorios y nos vemos pronto!!!", finalizó sin explicar de qué tipo de arácnido se trataba.

Eso sí, al parecer la marca que le dejó en el pie se alcanzó a colar en la fotografía que publicó en Instagram, casi al borde inferior hacia la derecha del cuadro:

La publicación de Julio César Rodríguez, tras ser picado por una araña.(1)

