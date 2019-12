Juan Andrés Salfate sobre su adiós a La Red: "Es un extraño alivio"

"No diría que fue algo esperado, pero estaban todas las posibilidades abiertas", aseguró Juan Andrés Salfate, para demostrar que recibió tranquilo y con humildad el anuncio de su desvinculación de La Red.

El publicista era panelista y rostro del canal desde hace 13 años y esta semana fue una de las víctimas de la reestructuración de la parrilla en Quilín.

"Hay una cantidad de temas tremendos en la TV en general, así que me siento súpero satisfecho. Para mí es como un 'está bien, fue suficiente'", aceptó el comentarista de teorías conspirativas.

Salfate mantiene activos sus proyectos en Big Radio y en el canal Etc TV, donde conduce el espacio dedicado al animé "Free to play", aunque reconoce que el no estar más en La Red le provoca "una leve pena por la añoranza, y al mismo tiempo un extraño alivio porque voy a tener más tiempo".

"Hacía tres programas al día, me despertaba a las 6 de la mañana a revisar cosas y ya estaba a las 7:45 en el canal para el matinal y grababa lo demás. Mi día terminaba como a las 20:00 horas", culminó.