José Antonio Neme hace una sentida reflexión sobre la salida de José Miguel Viñuela de Mega: "La tele es así"

La mañana de este miércoles se dio a conocer la noticia de que el animador José Miguel Viñuela dejaba Mega luego de 19 años en el canal.

Tras esto distintos han sido los rostros que se han referido a su salida de la estación, entre ellos José Antonio Neme, quien conversó con el programa Me Late de TV+.

El animador Mucho Gusto señaló: "Yo creo que la tele es así, de ciclos, de momentos, y uno tiene que saber, como un funcionario de esta industria, que en algún momento nos pueden cambiar. Las habilidades que uno tiene pueden no ser tan funcionales a la exigencia del contenido. Le puede pasar a cualquiera, desde don Francisco hacia abajo“.

Luego agregó: “Me confunde cómo hace dos años la audiencia acompañaba las tallas del Jose Viñuela o las desventuras de Lucho Jara, o los momento simpáticos de Paty Maldonado con tanta fidelidad, que se reflejaba en los números, pero dos años después esa misma fidelidad del público está con Julio César y la Monse analizando la política”,

“Hoy día se requiere un músculo que muchos comunicadores no habían desarrollado, o que no estaba en el radio de la tele, y que los periodistas de prensa tenemos por defecto o por formación… Ha sido duro para los animadores que se encargaban de entretención, porque no tenían esa habilidad o inquietud, no por falta de formación, sino porque no se las exigían", indicó.

Sobre su salida de Mega, Viñuela compartió un extenso post en su cuenta de Instagram señalando: "En Mega tuve muchos aciertos pero también un gran error del cual me arrepentí, enfrenté y pedí disculpas.. Pero lo más importante: Aprendí…." expresó el animador.

"A veces tenemos que caer para aprender, cometer errores para crecer y ese ha sido mi proceso este último año…Me voy con pena.. mucha pena.."

"Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años.. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas..", señaló en su cuenta de Instagram.