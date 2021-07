[VIDEO] ¡HILARANTE! Pamela Díaz "sube al columpio" y se ríe en la cara de Viñuela por polémica del corte de pelo

Pamela Díaz se desató completamente al tener como invitado a su amigo y rostro de Mega, José Miguel Viñuela, en su programa de Youtube #SINEDITAR. En el capítulo liberado este domingo, La Fiera aprovechó para burlarse sin piedad del ex animador de Mucho Gusto, a propósito de la polémica por el corte de pelo al aire y sin consentimiento al camarógrafo José Miranda.

Fue en medio de la clásica dinámica de preguntas y respuestas que la panelista de Me Late Prime aprovechó para subir al columpio a su interlocutor y no lo soltó más.

"¿Si no fuera animador, qué serías?", le preguntó Pamela a José Miguel, antes de entregarle alternativas.

"Letra A, jardinero. Letra B, peluquero...", continuó Díaz, aunque no pudo contener la risa. Mientras, Viñuela intentando digerir lo que había dicho su entrevistadora, repentinamente cayó en cuenta: "Qué imbécil".

"No teníai otra alternativa, hueón", recalca Viñuela, mientras Pamela le explota en la cara de la risa. "Qué estupidez la hueá que me estai preguntando. De verdad te lo digo. Teniendo tanta alternativa en el mundo y me viene a preguntar esta hueca".

"Ya, la tercera alternativa ¿cuál es?", le replicó Viñuela. A Pamela le costó recuperarse para terminar de entregar las alternativas; pero ya era tarde, habían caído en una graciosa dinámica en la que hasta el mono de PF terminó volando para golpear en el rostro de Viñuela y que él se lo chuteara de vuelta para golpearla por lo que había echo. Todo entre medio de la incontrolable risa de la anfitriona.

Revisa el hilarante momento a continuación: