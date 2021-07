"¿Quién te hace la ley del hielo aquí?": José Luis Repennig encara a José Antonio Neme al aire

El conductor de Meganoticias José Luis Repennig no perdió la oportunidad de encarar al animador del matinal Mucho Gusto José Antonio Neme cuando ambos se encontraron al aire, después de que el último aseguró que en el Departamento de Prensa de Mega le hacían la ley del hielo.

Todo fue en el contexto de la transmisión especial del canal privado por las Primarias Presidencias. Neme fue el responsable de salir a la calle para evaluar la temperatura en los distintos locales de votación. En medio de uno de esos despachos, José Antonio terminó confesando el corte en las comunicaciones con sus ex compañeros.

"Hace mucho frío, pero yo quiero quedarme con tu calor Rodrigo Sepúlveda, porque eres de los pocos en prensa que no me hacen la ley del hielo", lanzó bromeando Neme a Sepu.

Pero con el pasar de las horas, llegó el turno de que Neme despachara con José Luis Repenning en el estudio y este último aprovechó el momento para encararlo por lo que había dicho más temprano.

"Oye, ¿quién te hace la ley del hielo aquí en el departamento de prensa?", le lanzó Repe a Neme, quien en ese momento se encontraba en La Florida.

José Antonio quedó sorprendido por el momento, pero no sucumbió y salió jugando: "Sí, me hacen la ley del hielo, desde que volví", volvió a bromear.

"Pero si no vienes a saludar, poh", le resaltó José Luis.

Entonces, Neme continuó indicando que "yo no dije nombres. Ni di nombres. Lo que pasa es que no tenía el pasaporte sanitario al día, pero ahora que ya tengo mi esquema de vacunación completa voy a ir a saludar".

José Antonio Neme se fue de Mega en enero de 2020 y varias ocasiones lanzó declaraciones incendiarias sobre el Departamento de Prensa de Mega, al que sus ex compañeros no se tomaron bien. Es por eso que el periodista bromea con esa situación de vez en cuando.

La mañana de este lunes, fue Simón Oliveros quien decidió revivir el tema, momento en el que Neme explicó que "ayer fui increpado, por José Luis Repenning. Se armó de valor y me increpó".

"Tengo que reconocer que, yo que tengo un carácter fuerte, me desarmó, me desestructuró. No supe cómo salir de ese lugar. No supe qué decirle", confesó.

"Lo único que se ocurrió decirle... hagamos un asado de desagravio, donde yo pago la carne. Tú que me estás mirando Repenning, yo me comprometo, en una actitud de buena onda. Dejemos atrás los temores", lanzó además.

El ex rostro de La Red contó que ha estado especialmente sensible razón por la que ha estado usando un cuarzo rosado que le ayude a canalizar su energía.

"Yo con el departamento de prensa tengo una relación que hay que reconstituir, porque a mí me echaron de ahí. Es como cuando la polola o el pololo termina contigo, ¿qué haces? Tu odias al ex una rato", dijo.

Oliveros advirtió que "si habló mal de mí sí, sino no".

Neme entonces indicó: "Yo a mis ex siempre los odio, porque son ex, después de años uno reconstruye la relación, buena onda, amigos y todo... Pero al principio hay resentimiento, hay rencor".