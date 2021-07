Neme aclara rumores sobre su supuesta salida de Mucho Gusto y eventual regreso a La Red

Hace algunos días comenzó a circular el rumor en algunos portales de noticia sobre el supuesto interés que tendría el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, de dejar la casa televisiva y regresar a La Red, su antiguo canal porque se encontraría "aburrido" según informaron en distintos sitios.

Sin embargo, fue el mismo periodista el encargado de desmentir los rumores en el mismo matinal, señalando que se lleva muy bien con el equipo con el que trabaja y que no tiene intenciones de dejar el proyecto.

“No sé de dónde salió, y les digo directamente a ustedes faranduleros que inventan cualquier cosa. De a dónde sacan que yo me quiero ir de este programa. Me tienen hasta las pelotas“, comenzó señalando el conductor.

“Yo no quiero hacer más investigación, estuve leyendo noticias por mucho tiempo, fui feliz haciéndolo y hoy estoy muy cómodo en este espacio“.

Michelle Adama le preguntó si se irá a Canal 13 en algunos meses. A lo que el periodista señaló: “Yo trabajo en televisión hace muchos años, y tengo lealtad con los contenidos y con ciertos equipos, pero con la industria misma no tanto, porque no la tiene con uno. Uno tiene que ver dónde hay mejores oportunidades, de proyección y de horarios“.

Asimismo, señaló que “hoy estoy cómodo en este espacio, me encanta lo que estoy haciendo y me encanta el equipo que tengo (…) Si alguien me toca la puerta, y me presenta un proyecto, lo escucharía. Pero estoy feliz aquí“, aclaró el comunicador.