Discovery+ llevará a la pantalla lo que ha sucedido en tribunales con la ex pareja compuesta por dos conocidas estrellas de Hollywood.

Johnny vs Amber | Batalla legal de Johnny Depp y Amber Heard llegará a la pantalla en un nuevo documental

El drama entre los actores Johnny Depp y Amber Heard está lejos de terminar. La ex pareja de actores de Hollywood se encuentra actualmente en un enfrentamiento legal tras denuncias de maltrato de ambas partes.

Pero eso no es todo, Discovery+ ha decidido traspasar el complejo momento en tribunales de la ex pareja, más el turbulento matrimonio en un nuevo documental enfocado en los distintos puntos de vista de los involucrados.

El documental de dos partes lleva por nombre Johnny vs. Amber, y lo trae All3Media indie Optomen.

La sinopsis de la trama señala que en el documental participaran cercanos a la pareja quienes entregaron información sobre la relación entre las estrellas.

"El caso judicial de celebridades presentará primero la versión de la estrella de Piratas del Caribe, cómo se sentía casado con una persona mentirosa y maquiavélica que no se detendría ante nada para proteger su imagen, mientras que el episodio de la protagonista de Aquaman explicará cómo la actriz se casó con el hombre de sus sueños solo para verlo. convertirse en un monstruo violento alimentado por las drogas".

El documento incluirá entrevistas con abogados de ambos lados junto con personas cercanas a la pareja y un extenso archivo y material de audio.

Nick Hornby y Fran Baker son productores ejecutivos para el productor británico de Crazy Delicious Optomen, con Matt Reid para Discovery.

Hornby señaló en el anunció que: "A través de las cintas, los videos caseros y los mensajes de texto que se muestran en la corte, estas películas brindan a los espectadores una visión poco común e importante de un matrimonio que salió trágicamente mal, y para comprender mejor el tema de enorme importancia de la violencia doméstica".

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

La pareja estuvo casada desde 2014 y 2017. Durante el divorcio, la interprete denunció abusos constantes durante su relación, por lo que el actor la demandó por difamación en 2019 después de que Heard escribiera un artículo de opinión sobre ser una víctima pública de violencia doméstica.

También demandó a los editores del diario The Sun por difamación, luego de que el medio titulará su portada "He Is a Wife Beater/ Él es un golpeador de esposas". En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dictaminó que Depp había perdido su caso por difamación y que la mayoría de las acusaciones de Heard habían sido probadas a nivel civil.

En agosto de 2020, Heard contrarrestó a Depp, alegando que había coordinado "una campaña de acoso a través de Twitter y al orquestar peticiones en línea en un esfuerzo por conseguir que la despidieran de Aquaman y L'Oreal"

El 17 de agosto de 2021, un juez en el estado estadounidense de Virginia permitió que Depp presentara un caso de difamación contra Heard a la luz de los procedimientos legales previos en el Reino Unido, citando "diferencias clave" entre los dos casos en los dos países diferentes.