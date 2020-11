Amber Heard desmiente rumores sobre su renuncia a Aquaman 2

Luego del despido de Johnny Deep de Animales fantásticos, fanáticos del actor estaban pidiendo la salida de Heard de la saga, Sin embargo la actriz ha sido categórica al señalar que no abandonará la franquicia. Las filmaciones de para la cinta comienzan en 2021 y la Heard comentó en una entrevista al portal Entertainment Weekly que no renunciara voluntariamente.

Además declaro que " “Estoy muy entusiasmada con el amor y el aprecio de los fans por Aquaman y Mera así que eso significa que volveremos. No puedo esperar para comenzar a grabar ", y añadió.“Los rumores y las campañas online no tienen ningún efecto porque no tienen base en el mundo real. Solo los fanáticos pueden hacer que Aquaman y Aquaman 2 sucedan. Estoy emocionado de comenzar la producción".

La petición en contra de la actriz comenzó después que Johnny Deep, ex marido de ella, perdiera la demanda contra los medios de comunicación The Sun Y el editor Dan Wootton después de haber sido llamado por el sitio como "wife beater" (golpeador de esposas). Después de perder el juicio, Warner Bros, le pidió a Deep que dejará la producción de la tercera película de la saga Animales Fantásticos que estaba en proceso de filmación. A pesar de solo había grabado una escena, Johnny Depp recibió su sueldo en totalidad Por otro lado, se espera que el actor Mads Mikkelsen interprete a Gellert Grindelwald en reemplazo de Depp. En cuanto a Amber Heard, además de prepararse para el rodaje de Aquaman 2, también protagonizó la adaptación de la novela de Stephen King titulada The Stand.

Johnny Deep y Amber Heard estuvieron casados entre el 2015 y 2017. El 2018 la actriz presentó una demanda en contra de Deep argumentando haber sufrido violencia física y psicológica por parte de él.