John Deacon, bajista de Queen, reaparece en los medios tras alejamiento de décadas

John Deacon, conocido bajista de la banda británica Queen, fue captado por los paparazzis de Dayli Mail la tarde de este lunes. El músico, generalmente se mantiene alejado de los medios.

El músico, de 69 años, lucía casual con un vellón azul marino, combinado con un par de jeans oscuros y simples zapatillas negras

El padre de seis hijos reside en el suroeste de Londres con su esposa Veronica Tetzlaff. Desde que se retiró de la industria de la música en 1997, el artista ha llevado una vida privada y se ha alejado de cualquier publicidad que rodea a la banda.

El bajista incluso tomó la decisión de no unirse a sus compañeros de banda y su incorporación al Rock and Roll Music Hall of Fame en 2001. Sin embargo, aprobó la película biográfica de Freddie Mercury de Rami Malek, Bohemian Rhapsody, que se convirtió en un éxito de taquilla en 2018.

Deacon renunció a Queen cuando su líder, Freddie Mercury, murió en 1991. Después de la muerte de Mercury por complicaciones relacionadas con el sida, Deacon actuó dos veces más con la banda en los conciertos tributo de 1992 y 1997.

Dijo sobre la muerte de Freddie en ese momento: 'En lo que a nosotros respecta, esto es todo. No tiene sentido seguir adelante. Es imposible reemplazar a Freddie.

El guitarrista Brian May,, dijo anteriormente sobre el alejamiento de Deacon: 'Es su elección. No nos contacta".

Así se ve actualmente el bajita de Queen