Notable: Brian May ofrece clases de guitarra en cuarentena con clásicos de Queen

Muchos artistas buscan maneras de seguir en contacto con sus fans pese a las cuarentenas por coronavirus. Mientras algunos realizan shows por streaming, otros realizan actividades en conjunto y hasta se han atrevido a realizar clases.

Es el caso de Brian May, histórico integrante de Queen, quien durante los días de aislamiento social ha aprovechado de dar cátedras online para aprender a tocar guitarra. Todo, al ritmo de las melodías que compuso junto a Freddie Mercury y compañía.

"Desde mi sala en casa. ¿Dónde más? Parece que tengo todos los medios para entretenerlos … así que quizás esta sea la manera de interpretar micro conciertos … ¿Suena como un buen plan?", escribió en su cuenta de Instagram, donde ha compartido gran parte de los registros.

Interpretando canciones de la talla de “Bohemian Rhapsody”, “Hammer to fall” y “Keep yourself alive”, May intenta mantenerse activo junto a sus fans, que extrañan verlo sobre el escenario brillando con los sonidos que han hecho historia en el rock.

La cuarentena parece el momento ideal para trabajar en ese pasatiempo que postergaste durante tanto tiempo. Y si de aprender de guitarra se trata, el hombre tras Queen parece el apropiado para enseñar. Para conseguir más clases, solo haz click aquí.