Joche Bibbó revela cuando dinero fue el que ganó tras su paso por los distintos realitys shows

El popular chico reality José Luis Joché Bibbó, quién se hizo conocido al tratar de conquistar a Dominique Gallego en el dating show 40 o 20, donde finalmente resultó vencedor. Impactó a todos al revelar las enormes a ganancias que acumuló tras su paso por los programas de competencia.

Bibbó fue invitado al programa que conduce Martin Cárcamo por Instagram habló acerca de su llegada a Chile y su pasó por exitosos programas de nuestra televisión local como Mundos Opuestos y Doble Tentación, donde consiguió grandes sumas de dinero.

"La vida da vueltas como una tómbola. Yo nunca me imaginé que podría haber logrado… Yo vine con una expectativa de lograr algo así y conseguí algo gigante, en el sentido de que se me dieron muchas cosas que nunca me las imaginé". comenzó contando el cordobés.

Quien luego agregó: "Yo vine de Córdoba para Chile buscando una mejor calidad de vida, para juntar unos mangos y poder comprarme algo, emprender un negocio o poder volver a mi casa y tener cómo ayudar, y se me fue dando para otro lado cosas que nunca me imaginé y estoy muy agradecido".

Joche comentó que sus ganancias las invirtió en viviendas: "Seguí un consejo de mi mamá que me dijo ‘invierte en ladrillos’, lo que sería en inmuebles. Entonces lo que yo hice con la plata de los realitys ahorré, me asesoré, investigué con algunos bancos, me compré cuatro departamentos en Las Condes, los alquilo".

Finalizó hablando de sus otros proyectos que lo tienen viviendo tranquilamente en nuestro país: "Trabajo de eso en la parte inmobiliaria. Los arrendaban por Airbnb, que son aplicaciones de arriendos diarios. Ahora, con todo lo que pasó en la pandemia, los tengo arrendados fijos. Y tenía otro negocio, un rent a car y una productora con un amigo. Lo he invertido todo en inmuebles".