Dominique Gallego cuenta como ha sido su vida alejada de la televisión

Han pasado varios años desde que la ex reina de Viña Dominique Gallego se alejo de los medios y se fue a vivir al sur junto a sus hijos y su pareja Rodrigo Wainraihgt, en una entrevista a través del live de Instagram de Giancarlo Petaccia, la ex Mundos Opuestos señaló que no tiene planes de dejar Puerto Varas "la vida ha sido muy buena en el sur, me voy a quedar por acá"

Gallego contó que se fue a vivir al sur cuanto estaba embaraza de su hija Vicenta, fue con la intención de dejarse sorprender por por la zona, lo que finalmente pasó ya que señala que no dejaría la ciudad "amo el sur, me encanta, no volvería a Santiago ni loca. Si tuviera que irme, me iría a otra parte. A Concón, a Viña. Pero no, no me iría a Santiago. Nunca", afirmó.

Sobre la diferencia climática entre Santiago y Puerto Varas, Petaccia le preguntó si se acostumbró a la lluvia "es difícil acostumbrarse, pero es cambiar una por otra. En Santiago es diferente, hay más tacos, hay más gente, más locura, acá todo es más tranquilo" señalo la ex princesa de 40 o 20.

En Puerto Varas, Dominique tiene abrió tres restaurantes “Japón del Lago” y “Domin Fú”, y un local de churros abierto en 2018.

Finalmente, la panelista de Alfombra Roja, contó cómo ha sido vivir la pandemia en el sur del país "imagínate que acá en Puerto Varas, el coronavirus no nos ha afectado tanto. Entonces, como que nuestra vida es súper normal. Me da el tiempo para ir a dejar y buscar a los niños del colegio, para llevarlos a otras actividades, para trabajar, para salir con amigas" finalizó.