Joche Bibbó cuenta como la familia de Coté López lo ayudó cuando más lo necesitaba

El ex chico reality José Luís Bibbo, más conocido como "Joche" estuvo invitado al programa que conduce el animador de Canal 13 por Instagram "Almorzando con el Rucio" donde comentó una de las etapas más difíciles de su vida.

Donde señaló que en su adolescencia hubo un tiempo donde no tuvo estabilidad y debía pedirle acogida a sus amigos: "En un momento no tuvimos donde vivir y conseguíamos donde estar. porque en el lugar donde estuvimos en un principio no se pudo estar más. y si, (..) prácticamente regalados como decimos nosotros, tirados, alguien que te prestaba un sillón un rato, alguien que te prestaba una habitación otro día, o alguien que te hacia la vuelta por un par de días. Ese era el momento más complicado".

El ex Mundos Opuestos señaló que "re estoy hablando de eso cuando yo tenía 19 años, me entiendes, que no me conocía nadie, era muy difícil conseguir contactos, era muy difícil que la gente también confiara en uno".

Luego agregó que cuando llegó a nuestro país conocía alguien que ayudo a que mejoraran las cosas: "Por casualidades de la vida en un supermercado conocí al hermano de la Cote López. y ellos me acogieron en su casa sin conocerme. Te estoy diciendo antes de que la cote fuera conocida, antes que yo estuviera en un reality".

Contó que el hermano la modelo le dio alojamiento a el y a otro amigo, prácticamente sin conocerlos: "Colaboraron demasiado en todo" indicó el ex 40 o 20.

A lo que Martín comentó que le parecía muy bello el gesto que los López tuvieron con ellos.

"Si, el padre es una persona muy amable (...) una familia espectacular, la madre también una tipaza, siempre nos dieron de comer, nos daban comida como si fuéramos hijos de ellos, nos trataron con un afecto increíble, la verdad que se les debe un montón". Finalizó el cordobés.