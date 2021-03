Sam no será parte del reinicio de ICarly: Jennette McCurdy se retira de la actuación

La conocida ex actriz de Nickelodeon Jennette McCurdy que se hizo popular en todo el mundo por su participación en series como ICarly y Sam y Cat, en donde compartió pantalla con Ariana Grande, anunció oficialmente que no será parte del reboot y de nada más ya que se retira de la actuación.

En el podcast "Empty Inside", la intérprete de Sam Puckett indicó que ha terminado su carrera como actriz ya que no se ha sentido orgullosa de sus roles.

"Renuncié hace unos años para probar suerte y escribir y dirigir, va muy bien. Dejé de fumar hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso allí cuando tenía 6 años y, por edad, supongo, 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito ".

McCurdy explicó que "siempre, siempre, siempre, actuar fue difícil para mí".

Luego añadió "Una vez que comencé a controlar los nervios fue cuando comencé a tener algo de tracción, pero finalmente lo dejé después de que mi madre falleció porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, y eso fue lo suyo. viaje, y uno difícil seguro".

Sobre si tendrá alguna participación en esta nueva etapa de ICarly, la joven indicó que por ahora continuará en su programa individual I'm Glad My Mom Died, que debutó en Los Ángeles en febrero de 2020. "Escribí este programa de una sola mujer y lo interpreté, y realmente no quería hacerlo debido a los nervios.Debido a que siento que no quiero seguir actuando, 'he terminado'. Así que lo hice solo para ese programa, pero creo que ese programa de una sola mujer sería lo mejor".

Jennette luego entró en detalles sobre la vergüenza que sentía con respecto al tipo de proyectos que consiguió."Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de las partes que hice en el pasado. Me molesta mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecho con los roles que interpreté y sentí que era el más cursi, vergonzoso. Hice los programas en los que estaba desde los 13 hasta los 21, y a los 15, Ya estaba avergonzado". señaló.