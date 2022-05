Jason Momoa ya está en el set de Fast X, o Rápidos y Furiosos 10, la próxima entrega en la saga de Vin Diesel. Y fue este último quien presentó al actor de Aquaman como la nueva adición al elenco con un video en el que se mostraron muy cómplices en Instagram.

"Jason, ¿qué estás haciendo aquí afuera en el auto y cómo te has sentido?", indica Diesel, cuando a sus espaldas muestra que Momoa está sobre la cubierta del motor del vehículo que le tocó para las escenas de acción.

"¿Cómo me siento? Me siento asombroso, es el día uno. Tú y yo juntos, amigo", reacciona la también figura de Game of Thrones, mostrando el resto del automóvil de color púrpura, o lavanda como asegura el mismo actor.

"¡Por fin conseguí un auto veloz!", insiste Momoa. Mientras Diesel recalca "esta va a ser una buena", y Jason insiste "va a ser grandiosa".

De acuerdo con la publicación de Diesel, el rodaje se encuentra en la quinta semana de gestiones y actualmente están preparando una "intensa y nueva secuencia de acción".

¿Qué personaje será Jason Momoa en Rápidos y Furiosos 10?

Hasta el momento se desconoce el personaje que interpretará Momoa en la nueva ficción, lo que sí se sabe es que será uno de los villanos en esta oportunidad.

Así se sumaría al rol que ya tiene Charlize Theron con la ciberterrorista Cipher, quien ha sobrevivido a más de una entrega en la franquicia.

La incorporación de Momoa al elenco llega después de las polémicas que ha enfrentado Fast X, sobre todo después de que el director Justin Lin optara por bajarse del proyecto, debido a problemas en el set con Diesel y su puesto fue tomado por Louis Letterrier.