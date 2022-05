Universal Pictures no dejó pasar mucho tiempo antes de encontrar un reemplazante para Justin Lin en el rol del director para Rápidos y Furiosos 10, quien ahora tendrá que hacerse cargo de lidiar con la principal estrella del elenco Vin Diesel.

Lin salió abruptamente de la producción la semana pasada, sin mayores explicaciones y sin dejar a alguien que tomara la responsabilidad sobre su cargo.

El problema es que la falta de un nuevo director le podría costar a Universal entre 600 mil y un millón de dólares por día.

Cuánto tiempo dejaron pasar antes de encontrar un nuevo nombre, eso aún permanece en la incógnita, pero el sustituto ya fue encontrado.

Rápidos y Furiosos 10 | ¿Quién reemplazará a Justin Lin en Fast X?

De acuerdo con un reporte de Variety, será Louis Leterrier quien se hará cargo de las filmaciones de la nueva entrega de la taquillera franquicia.

Leterrier no es ajeno al mundo de la acción, es conocido por haber dirigido a Jet Li en dos ocasiones para la saga Unleashed y posteriormente a Jason Statham en Transporter 2.

Eso para posteriormente saltar al universo de Marvel con The Incredible Hulk en 2008, y luego hacer en Clash of the Titans (2010) y Now You See Me (2013).

Además ha probado suerte en la televisión de la mano de Netflix, encabezando capítulos de The Dark Crystal: Age of Resistance y Lupin. Mientras que aún tiene pendiente el estreno de The Takedown para el mismo servicio.

Leterrier llegará a hacerse cargo con todo lo que ya dejó dispuesto Justin Lin, quien abandonó la producción una semana después de haber comenzado las filmaciones.

Si bien la primera unidad del rodaje se había detenido, la segunda siguió en marcha con Vin Diesel, Charlize Theron y la principal adición de la próxima película Jason Momoa aún trabajando.