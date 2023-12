Un golpe noticioso fue esta semana que revelaran una acusación de presunta agresión sexual al actor Vin Diesel, conocido por protagonizar la saga de Rápidos y Furiosos en el papel de Dominic Toretto y darle voz a Groot en Guardians of the Galaxy.

La denuncia la hizo una exasistente de Diesel, Asta Jonasson, quien demandó al actor por hechos que sucedieron en 2010 mientras se grabó Rápidos y Furiosos 5.

La acusación tiene como puntos graves el haberla manoseado y agredido sexualmente, además de haberse masturbado frente a ella. Posterior a estos supuestos hechos, fue despedida por la hermana del actor.

¿Qué respondió Vin Diesel a la demanda?

La versión que faltaba en este polémico hecho era justamente el protagonista de Fast X, lo que fue mediante un comunicado que publicó su abogado Bryan Freedman.

En el escrito, Diesel niega totalmente las acusaciones además de constatar que tiene las pruebas suficientes para limpiar su imagen.

“Vin Diesel niega rotundamente estas afirmaciones en su totalidad. Esta es la primera vez que él tiene conocimiento de esta acusación realizada por una supuesta empleada que trabajó con él 9 días y hace más de 13 años”.

Para finalizar, en el comunicado del abogado de Vin se defienden con que “contamos con pruebas sólidas que desmienten por completo estas acusaciones extravagantes“.

Por ahora habrá que esperar si esto llegará a juicio y cómo responderá la defensa del actor ante las graves acusaciones de su exasistente.

¿Le pasará lo mismo que a Jonathan Majors?

En el último tiempo las acusaciones de agresión se han repetido en Hollywood, en el corto plazo la que protagonizó Jonathan Majors.

El actor que recientemente había sido el escogido por Marvel Studios para ser el gran villano de la nueva fase de películas, apareciendo en la serie Loki de Disney Plus y también en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Majors fue declarado culpable de agresión imprudente y un cargo no penal de acoso en contra de su ex pareja, y siendo exculpado de los cargos de agresión y acoso agravado.

Aún así, fue suficiente para ser despedido de Marvel y ya no será parte del mundo del UCM, pese a que era el gran protagonista elegido por sus dotes actorales.

En un instante el actor tiró a la basura su momento, aunque durante el juicio de todas formas apareció en la segunda temporada de Loki como personaje habitual y no fue hasta la declaración de su culpabilidad de dos cargos para que Marvel Studios tomara medidas.

Otro caso quizás hasta mucho más bullado es el de Johnny Deep. Hace unos años el actor fue demandado por su exesposa Amber Heard en un juicio publico que fue tema en todo el mundo, aunque finalmente terminó siendo declarado inocente.

Aún así, durante el proceso fue despedido de la franquicia de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, donde caracterizaba al villano Grindelwald. Toda la situación le pegó fuerte a Deep que perdió espacio en Hollywood y donde recién lo está retomando.

Algo que bien podría ocurrirle a Diesel durante este proceso judicial en caso de que avance, aunque también está el caso de Majors en que las productoras a cargo de sus películas podrían respaldarlo hasta que no se compruebe nada.

Hoy Vin Diesel es el protagonista de la saga de Rápidos y Furiosos que tiene una cinta más comprometida, la número 11 y que técnicamente es la parte 2 de Fast X que quedó inconclusa con su final.