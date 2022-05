La saga Rápido y Furioso acaba de recibir un duro golpe, después de que se revelara que, supuestamente, el director Justin Lin decidió renunciar a su cargo en la producción, después de los inconvenientes que ha tenido con el comportamiento del líder del elenco Vin Diesel.

Desde NY Daily News indicaron que el cineasta salió abruptamente de la producción la semana pasada, sin mayores explicaciones y sin dejar un reemplazante.

Hasta el momento, el representante de Lin no ha respondido a las consultas sobre la situación en particular, por lo que no se ha entregado una confirmación oficial sobre el alejamiento.

Rápido y Furioso | ¿Por qué el director Justin Lin renunció por culpa de Vin Diesel?

"Nunca había visto nada igual. Lin está renunciando a 10 o 20 millones de dólares", indicó a NY Daily News un productor veterano con conocimiento de la situación, aunque no está involucrado directamente en la película.

La decisión no es menor, porque Lin ha dirigido cinco entregas de la popular franquicia de acción producida por Universal.

De acuerdo con la fuente citada, las razones sobre la renuncia, "Diesel aparece tarde en el set. No se sabe sus líneas. Y además aparece fuera de forma".

Este alejamiento se suma al escandaloso quiebre entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, momento en el que un fuego cruzado de declaraciones terminó con La Roca distanciándose definitivamente de la saga.

A propósito de la salida del Lin, Variety ha resaltado que la búsqueda de un nuevo director le podría costar a Universal entre 600 mil y un millón de dólares por día.