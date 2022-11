Si quieres pasar un rato en familia no te pierdas el estreno de esta nueva cinta.

Los sitios streaming siguen sacando nuevas producciones en sus carteleras. El País de los Sueños es una producción única que promete hacer pasar un momento único por la pantalla. Revisa cuándo se estrena y en que plataforma encontrarla.

¿Cuándo llega El País de Los Sueños? Lo nuevo de Jason Momoa

La película podrá ser visualizada por Netflix el día 18 de noviembre de 2022.

¿De qué trata El País de Los Sueños de Netflix?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

Una niña busca a su padre, desaparecido en un místico país de los sueños, con la ayuda de una gran criatura mitad hombre y mitad monstruo.

Nemo (Marlow Barkley), será quién descubre un mapa sobre el mundo secreto de los sueños, que con la ayuda de su extraño amigo Flip (Jason Momoa) -una criatura de nueve pies de altura mitad hombre, mitad bestia que tiene la capacidad de atravesar los sueños, donde huye de las pesadillas con la esperanza de volver a su desaparecido padre.

Un nuevo desafío para Jason Momoa

Durante una conversación con la revista People, Jason expresó lo llamativo que fue interpretar a Flip, logrando una visión muy positiva de la película. “Debo decir que interpretar este papel realmente desbloqueó muchas cosas para mí".

Además el actor declara haber visto la cinta terminada en familia. "De hecho ya pude verla con mis hijos, con Marlow y su familia hace unos días. Es raro que termines llorando al ver tu propio trabajo. Me voló la cabeza y me puso muy emocional. Este personaje realmente me dejó ser libre y es muy divertido”.

¿Cuál es el reparto oficial de El País de Los Sueños?

Su elenco principal es integrado por los siguientes actores:

Jason Momoa

Marlow Barkley

Chris O'Dowd

¿Cuáles son las criticas de la cinta El País de Los Sueños?

"Todo es muy estridente y está organizado de forma bastante descuidada"

Peter Debruge: Variety

"Una película de fantasía medianamente entretenida que sólo merece la pena por su gran reparto"

Marco Vito Oddo: Collider.

"Fans de McCay y de los cómics clásicos: 'Slumberland' no tiene casi nada que ver con lo que os gusta. No la veáis o si la véis, tened eso en cuenta".

John DeFore: The Hollywood Reporter.

"Claramente, se ha creado para ser la última franquicia de televisión, y, afortunadamente, carece de la petulancia que ahoga a tantas otras películas infantiles".

Benjamin Lee: The Guardian.

"Una confusa película para niños que es tan fácil de olvidar que cuando la veas creerás que ha sido un sueño".

David Ehrlich: IndieWire.

"Lo último de Lawrence está bien si no se quiere pensar demasiado, y aunque es más vistosa que profunda, al menos está trazada con la ingeniería de una montaña rusa".

Nick Allen: The Playlist.

"No hay inspiración. Y cuando una película trata sobre los sueños, la inspiración es lo último que puede faltar".