La cinta sigue la vida de la pequeña pequeña Nemo (Marlow Barkley), quien descubre un mapa sobre el mundo secreto de los sueños, que con la ayuda de Flip(Jason Momoa), una criatura de nueve pies de altura que es mitad hombre, mitad bestia, que tiene pelaje desgreñado y colmillos largos y curvos, tiene la capacidad de atravesar los sueños donde huye de las pesadillas con la esperanza de volver a su desaparecido padre.

¿Cuando se estrena por vía Streaming?

El País de Los Sueños se podrá ver el 18 de noviembre de forma internacional en Netflix.

El nuevo papel de Jason Mamoa

El actor estadounidense, Jason Momoa, durante su carrera en la actuación ha pasado por papeles de salvavidas (Baywatch), el jefe bárbaro de los Dothraki (Game of Thrones), un superhéroe, rey de los oceanos (Aquaman), un fugitivo intergaláctico (Stargate Atlantis pero nunca había sido un personaje mágico, mitad humano y mitad monstruo en un cuento infantil, hasta este momento.

Una entrevista realizada por la revista People, Jason, declaró lo novedoso que fue reencarnar el personaje logrando una visión muy positiva de la película. “Debo decir que interpretar este papel realmente desbloqueó muchas cosas para mí"

"De hecho ya pude verla (la película) con mis hijos, con Marlow y su familia hace unos días. Es raro que termines llorando al ver tu propio trabajo. Me voló la cabeza y me puso muy emocional. Este personaje realmente me dejó ser libre y es muy divertido”, añadió Momoa.

El largometraje promete llevar al público a lo místico y mágico del mundo onirco.