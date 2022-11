La cinta con un argumento familiar y sensible es lo nuevo que llega al streaming de Netflix.

El nuevo estreno de Netflix es el film, El país de los sueños (Slumberland), una película inspirada en una de las historietas de Winsor McCay, un autor famoso que falleció en 1934 (hace 88 años) y ha sido mentor y creador de importantes largometrajes que sirvieron como inspiración para que Walt Disney pueda desarrollar sus historias.

¿Cuándo se estrena El País de los Sueños en Netflix?

La cinta se podrá visualizar en la pantalla chica para toda la familia el día viernes 18 de noviembre por el sitio streaming.

¿Cuál es la sinopsis oficial de El País de los Sueños?

La sinopsis oficial entregada por Netflix señala lo siguiente:

“Una niña descubre el mapa secreto de un mundo fantástico y, con la ayuda de un excéntrico forajido, viaja a través de los sueños y huye de las pesadillas con la esperanza de volver a ver a su difunto padre”.

El argumento trata sobre Nemo, una pequeña que llega a un lugar mágico y en ese sitio conoce a Flip, un místico personaje que convierte en su compañero y guía de viaje por los sueños y escapando de aterradoras pesadillas.

Toda esta aventura hará que la protagonista Nemo encuentre esperanza para encontrarse con su padre que desapareció inesperadamente en altamar, descubriendo muchas cosas acompañada de su nuevo amigo.

¿Cuál es el elenco de El País de los Sueños?

Su reparto es integrado por:

Jason Momoa (Flip)

Marlow Barkley (Nemo)

Chris O’Dowd (

Kyle Chandler

Weruche Opia

India de Beaufort

Humberly González.

El debút que se espera de Jason Momoa

La cinta es el primer proyecto cinematográfico del actor que consiste en una película de género infantil-familiar. “Debo decir que interpretar este papel realmente desbloqueó muchas cosas para mí. De hecho ya pude verla (la película) con mis hijos, con Marlow y su familia hace unos días. Es raro que termines llorando al ver tu propio trabajo. Me voló la cabeza y me puso muy emocional. Este personaje realmente me dejó ser libre y es muy divertido”, declaró Jason Mamoa.