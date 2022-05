No Time to Die (Sin tiempo para Morir) selló una etapa importante para James Bond en la pantalla grande, no obstante, todo parece indicar que la historia debe continuar para el personaje.

Recientemente, la productora de las películas Barbara Broccoli, manifestó en una entrevista con Variety que la búsqueda de un nuevo Agente 007 será bastante largo y complicado, aunque al parecer esto podría estar bien encaminado.

Es que se anunció también que existen algunos actores que se encontrarían en la lista de potenciales candidatos para ocupar el papel del famoso espía británico, cargo que ocupó el destacado actor Daniel Craig y donde hizo una gran interpretación por largos años.

¿Qué actores podrían reemplazar a Daniel Craig como James Bond?

Los actores que estarían sonando para ocupar el papel del Agente 007 serían Henry Cavill, conocido por su papel como Superman en el Universo Extendido de DC y The Witcher, Idris Elba a quien se le ha destacado por The Wire y también por Heimdall personaje de Marvel que veremos en Thor Love and Thunder, y a Tom Hardy reconocido por su personaje en Venom.

Pero pareciera que no serían los únicos, también han circulado rumores de que Jacob Elordi podría ser el nuevo James Bond. Elordi ha ganado fama durante los últimos años por sus apariciones en películas como El Stand de los Besos de Netflix y más recientemente en Euphoria de HBO Max.