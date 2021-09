El actor se despedirá del personaje con su participación en No Time to Die, la película número 25 en la saga del espía británico.

Daniel Craig explica por qué no quiere que una mujer tome el rol de James Bond

Faltan apenas días para que finalmente se concrete el postergado estreno de No Time to Die, la vigésimo quinta película en la saga de James Bond y la que marcará la despedida de Daniel Craig del personaje. Pero ahora el actor entregó sus razones sobre por qué no quiere que una mujer tome la posta en el rol del agente 007.

En diálogo con Radio Times, el inglés fue consultado sobre las voces que opinan que una mujer debiese continuar el legado del icónico espía, el hombre tiene clara sus perspectivas y "tiene una respuesta muy simple".

"Simplemente debiese haber mejores papeles para mujeres y actores de color. ¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debiese haber roles tan buenos como este, pero para mujeres?", cuestionó Craig.

Una opinión que también encuentra refugio en Barbara Broccoli, la histórica productora de la franquicia, quien en un ya lejano 2018 planteó que "es un personaje masculino y fue escrito para que así sea, y probablemente se mantenga así".

"Mejor creemos más personajes femeninos e integrémoslas a la historia", añadió Broccoli.

No time to die se alza como la quinta película en la que Daniel Craig interpreta a James Bond y su despedida se hará oficial con la llegada de la entrega a los cines a partir del próximo 30 de septiembre.