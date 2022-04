El agente 007 vuelve a captar la atención del mundo, porque Amazon Prime Video confirmó esta semana que la saga completa de películas de James Bond debutará en su catálogo durante abril.

El sorpresivo anuncio es considerado uno de los primeros resultados luego de que la firma de Jeff Bezos comprara los estudios MGM por más de 8.500 millones de dólares.

Este debut incluirá Sin Tiempo para Morir, de Cary Fukunaga, la más reciente película de James Bond -la que encabezará la colección-, siendo la quinta y última película protagonizada por Daniel Craig como Bond. La película fue estrenada en 2021 y también tiene a Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris y Léa Seydoux en su elenco.

James Bond: ¿Desde cuándo y qué películas del agente 007 se pueden ver en Amazon Prime Video?

Los 25 films del agente 007, desde su primera entrega Dr. No de 1962 hasta la más actual estarán disponibles desde este viernes 8 de abril.

Revisa el listado completo de producciones que se pueden disfrutar en Amazon Prime Video:

- El satánico Dr. No (Dr. No)

- De Rusia con Amor (From Russia with Love)

- Goldfinger

- Operación Trueno (Thunderball)

- Sólo se vive dos veces (You Only Live Twice)

- Al servicio de su Majestad (On Her Majesty's Secret Service)

- Los diamantes son eternos (Diamonds are Forever)

- Vive y deja morir (Live and Let Die)

- El hombre del revólver de oro (The Man with the Golden Gun)

- La espía que me amó (The Spy Who Loved Me)

- Moonraker

- Solo para tus ojos (For Your Eyes Only)

- Octopussy

- En la mira de los asesinos (A View to a Kill)

- The Living Daylights

- Licencia para matar (License to Kill)

- GoldenEye

- El mañana nunca muere (Tomorrow Never Dies)

- El mundo no basta (The World is Not Enough)

- Otro día para morir (Die Another Day)

- Casino Royale

- Quantum of Solace

- Operación Skyfall (Skyfall)

- Spectre

- Sin tiempo para morir (No Time to Die)