Ya se está buscando al que sería el reemplazo de Daniel Craig para tomar el papel del nuevo James Bond en la franquicia de 007, si bien hay una larga lista de posibles candidatos al parecer el actor Aaron Taylor-Johnson fue una de las primeras reuniones con la productora.

¿Es el nuevo James Bond?

Según un reporte de la revista PuckNews, el actor de 32 años se reunió con la productora Barbara Broccoli para hablar sobre el papel de 007, según el reporte la reunión habría ido bien y por lo tanto Taylor-Johnson estaría como candidato para el papel ya que el actor cumple con los requisitos entre los que se encuentra ser británico, joven y no ser demasiado popular.

Según lo que se explica en la misma fuente, lo que más juega en contra del actor es que sus próximos proyectos podrían darle “excesiva fama” ya que sus próximas producciones son Kraven el Cazador para Marvel Studios y la película The Fall Guy de David Leitch.

Hasta el momento todo se mantiene en rumores ya que aún no se confirma nada sobre el actor que tomará el papel. De igual forma se sabe que la productora busca un compromiso de 10 años con el nuevo actor para la historia de James Bond y así continuar las aventuras del espía.

Con este nuevo fichaje la productora busca celebrar el 60 aniversario de James Bond en el cine.

5 películas

Recordemos que Daniel Craig fue el último actor en ser el encargado de interpretar al espía en una saga de 5 películas desde el 2006 al 2021 con películas que contaron con una continuidad narrativa.

Comenzando con Casino Royale (2006) y seguir con las siguientes películas Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) para terminar con No Time To Die (2021), la última de la saga.