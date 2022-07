Los directores de la recién estrenada película The Gray Man se refirieron a la estrella de la primera temporada de Bridgerton.

El actor Regé-Jean Page ha dado mucho que hablar durante el último tiempo y no solamente por la posibilidad de que regrese a la tercera temporada de Bridgerton, sino que también por su participación en nuevos proyectos cinematográficos.

Hace algunos días, en la Comic-Con de San Diego, se reveló que la serie de Marvel, Secret Invasion, contaría con la participación de la estrella del drama de época de Netflix, sin embargo, esto fue desmetido inmediatamente por Disney.

Ahora, el intérprete que estuvo recientemente en la recién estrenada película The Gray Man como el jefe de la CIA Denny Carmichael, quien contrata al ex agente convertido en contratista privado Lloyd Hansen (Chris Evans) para acabar con el agente Sierra Six (Ryan Gosling), podría estar cerca de ser el nuevo agente 007.

¿Será Regé-Jean Page el nuevo James Bond?

Durante mucho tiempo Page fue el favorito para suceder a Daniel Craig como James Bond y por lo mismo, recientemente se les preguntó a los hermanos Russo, quienes lo dirigieron en el El Hombre Gris, sobre esta situación.

En entrevista con Radios Times, los directores manifestaron que Regé-Jean Page podría ser un gran 007.

“Es fantástico. Quiero decir, tiene más carisma en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo su cuerpo. Entonces, ya sabes, lo veíamos hacer cualquier cosa, quiero decir, ¡lo veíamos leer la guía telefónica!", dijo Joe Russo.

Anthony Russo agregó: “[Es un] intérprete muy inteligente y [tiene] mucho encanto”.

Pese a los grandes elogios, durante las últimas semanas se conoció que el actor que realmente reemplazará a Craig, será el británico Henry Cavill.