Esta semana, Regé-Jean Page encendió las esperanzas de los fanáticos de la serie Bridgerton al publicar en sus redes sociales una fotografía junto con su compañero de elenco Jonathan Bailey, quien interpretó a Anthony en la serie de Netflix.

Es que su salida luego de la primera temporada sigue siendo una herida abierta entre los fans de la ficción de época, debido a que se convirtió en uno de los personajes más queridos no solo por su porte físico, sino también por su gran actuación junto con Phoebe Dynevor.

Lo cierto, es que Bridgerton no tuvo problemas en cosechar otro éxito con su segunda temporada, pese a su ausencia. Sin embargo, los seguidores siguen pidiendo que el actor regreso a su papel para la tercera entrega.

De hecho, recientemente el diario The Sun, ilusionó al público al afirmar que Regé-Jean Page estaba en conversaciones con Shondaland para aparecer esporádicamente en la nueva temporada.

¿Regresará Regé-Jean Page a la tercera temporada de Bridgerton?

Frente a esto, Regé-Jean Page salió a hablar del tema, pero esta vez lo hizo de una manera que llamó mucho la atención de los fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía con Bailey junto al siguiente mensaje “Los chicos están de vuelta en la ciudad. No, no voy a volver al show por cierto, los periódicos lo inventaron. Pero tuvimos la mejor y y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol”.

De esta manera, el actor dejó en claro que no volverá a Bridgerton, pero que mantiene una relación cercana con sus compañeros de elenco.

Las dos temporadas de Bridgerton se encuentran disponibles en Netflix.