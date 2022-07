Durante el panel de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego se revelaron los nuevos planes de UCM y los proyectos que incluyen las nuevas fases, entre ellos la serie Secret Invasion, la cual se reveló que contaba con la participación de un querido actor de Netflix: Regé-Jean Page.

Sin embargo, esa información fue desmentida por TVLine, en donde señalaron que un portavoz de Disney llamó al medio para señalar que la incorporación del protagonista de la primera temporada de Bridgerton en la lista del elenco fue un error.

Actualmente el actor que participó en la película The Grey Man, fue incluido en el resumen del panel Comic-Con, el cual también reveló a gran parte del elenco en donde estarán Cobie Smulders repitiendo su papel de directora de SHIELD Maria Hill, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman y Emilia Clarke.

A pesar del error muchos pensaban que el actor se uniría al MCU como Adam Warlock en Guardians of the Galaxy Vol. 3, pero el papel finalmente fue para Will Pouter.

¿Cuál es la trama de Secret Invasion y cuándo se estrena?

La nueva producción de Marvel está protagonizada por Samuel L. Jackson repitiendo su papel de Nick Fury y Ben Mendelsohn como Skrull Talos. La serie se estrenará el 2023, como una parte de la Fase 5 del MCU, la cual muestra una fracción de Skrulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años.