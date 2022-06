El actor británico Regé-Jean Page encendió las alarmas sobre un posible regreso a Bridgerton tras compartir una imagen junto a su compañero de reparto Jonathan Bailey, quien protagonizó la segunda temporada.

Page interpretó a Simon, el duque de Hasting, en la primera temporada de la ficción de Shondaland, cuyo personaje interpretó la historia de amor principal junto a Daphne (Phoebe Dynevor).

Al igual que en el segundo libro de Julia Quinn, su personaje no aparece en "El Vizconde que me Amó", por lo que el actor se despidió de la historia al final de la primera entrega, sin embargo, fue nombrado por su esposa Daphne quien sí repitió el papel para la nueva entrega quien señaló que su marido estaba en la casa.

Los rumores de que Page retomó el papel para la tercera temporada en producción, emocionó a los seguidores de la producción de Netflix, quienes deseaban ver al Duque de Hasting nuevamente en la pantalla. El actor entregó detalles sobre su posible regreso, para que los fans supieran de primera fuente cómo será su futuro en la serie.

¿Estará Regé-Jean Page en la tercera temporada de Bridgerton?

"Los muchachos están de vuelta en la ciudad", subtítulo el actor junto con la imagen de Bailey mientras se divertían en Italia. Pero luego agregó para evitar rumores: "(No, no voy a volver al programa por cierto, los periódicos lo inventaron). Pero tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol".

El actor aparecerá próximamente en la nueva adaptación cinematográfica de Dungeons & Dragons y también compartirá pantalla junto a Ryan Gosling y Chris Evans en The Grey Man.