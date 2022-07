Florence Pugh causó todo un revuelo luego de lucir un vestido de Valentino que incorporaba una transparencia y vio cómo muchos críticos le cayeron encima a través de redes sociales por su apariencia y lo que dejaba a la vista. Ahora, el reconocido actor de Bridgerton, Regé-Jean Page, salió a apoyar a la actriz de las películas Marvel, criticando la misoginia de los hombres que la atacaron.

La misma Florence arremetió a través de un contundente mensaje en Instagram contra quienes se escandalizaron por vestir el modelo rosado intenso, que incorporaba una transparencia a la altura de su pecho.

"Cuando me puse ese increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo", escribió la intérprete de Yelena Belova.

Además, aclaró que "estaba emocionada por usarlo, nada me hacía estar nerviosa por ello. No lo estuve antes, ni durante ni incluso ahora".

Aunque por otro lado, lamentó que "lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir por completo el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean".

"No es la primera vez y ciertamente no será la última vez en que una mujer escuche lo que opinan sobre su cuerpo una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos hombres", añadió.

Florence no detuvo su contraataque ahí, y se refirió específicamente a los comentarios que se hicieron sobre su cuerpo, postulando que "afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis 'imperfecciones', que no podía soportar cuando tenía 14 años".

"Muchos de ustedes querían hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estaban con mis 'pechos pequeños', o lo avergonzada que debía estar por tener el pecho plano".

"He vivido en mi cuerpo bastante tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis tetas y no me da miedo. Lo que es más preocupante es... ¿Por qué tienen tanto miedo a los senos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Solo uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué es tan aterrador?", cuestionó la actriz.

"Me hace preguntarme qué te pasó para estar tan contento de estar tan molesto por el tamaño de mis senos y mi cuerpo?", insistió.

Regé-Jean Page | ¿Por qué el actor defendió a Florence Pugh?

"Mírense a ustedes mismos, muchachos", fue lo primero que comentó Regé-Jean Page, por medio de una publicación hecha a través de su historias de Instagram, que luego fue replicado en cuentas de fanáticos del intérprete.

Eso, para que luego el actor de Bridgerton añadiera que "echen un vistazo a sus amigos e interfieran cuando tengan que interferir. Cuando los chicos se pasen de la raya, hablen".

"Lo raro de la misoginia es que los hombres sí escuchan a otros hombres, así que hagan su parte, porque los próximos años en particular van a ser un muy buen momento para escuchar y tomar responsabilidad en esto, por el bien de todos", remató Page.

Más tarde en la premiere de The Gray Man, Regé-Jean Page recalcó su punto, cuando fue consultado por sus razones para salir a apoyar el mensaje de Florence.

"Fue fácil. Hizo un muy buen punto, y pensé que valía la pena repetirlo. Ya sabes, decirlo más fuerte para los niños que están hasta atrás", explicó Page.

En tanto, específicamente sobre el look de la actriz con el Valentino, Regé-Jean le comentó al periodista: "¿viste a Florence? ¿Viste a Florence en toda su gloria? Como dije, ella hizo un buen punto y es tan simple como eso, ni más ni menos. Ella dijo algo que pensé que la gente necesitaba escuchar y por eso lo repetí".