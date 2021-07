J Balvin lanza su cover de Metallica: Una particular versión de Wherever I May Roam

J Balvin acaba de sorprender no sólo a sus fanáticos, sino que también a los de Metallica, al lanzar su propia versión de Wherever I May Roam, una de las reconocidas canciones incluidas en el disco homónimo de la banda estadounidense, también conocido como The Black Album.

"Y cuando me siento estresa’o / me monto en el avión con eso y la boluda / Tranquilo, pero ando escribiendo mi historia a lo Pablo Neruda", reza un pasaje de la canción que será incluida en The Metallica Blacklist, la nueva grabación en la que múltiples artistas de las más diversas latitudes tributan a James Hetfield y compañía.

El colombiano está entre los 53 artistas que interpretan desde sus propios sonidos y estilo la que es su canción favorita del disco. Entre ellos están otras figuras como Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan de Depeche Mode, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. The Man, IDLES y Moses Sumney.

Hasta la cantante chilena Mon Laferte fue incluida en la lista de artistas para cree una versión a su modo de Nothing Else Matters

Ahora, de acuerdo con lo que el mismo J Balvin contó, su canción tuvo la aprobación de la banda homenajeada.

"Soy fan de Metallica entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde", escribió el reguetonero en Twitter.