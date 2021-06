Mon Laferte estará en álbum tributo a Metallica y The Black Album

Ya se cuentan 30 años desde la edición del reconocido disco homónimo de Metallica, más conocido como The Black Album, y parte de las celebraciones que se han proyectado para su conmemoración es una nueva grabación en la que múltiples artistas de las más diversas latitudes harán covers de los clásicos temas que aparecen en la placa, entre ellos la chilena Mon Laferte.

La producción fue bautizada como The Metallica Blacklist e incluye a 53 artistas interpretando su canción favorita del disco más vendido y con mejores críticas de la banda.

En el proyecto estarán presentes nombres como Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan de Depeche Mode, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. The Man, IDLES y Moses Sumney.

En particular, Mon Laferte se la jugará con una versión de Nothing Else Matters, según ella misma anunció a través de Twitter, compartiendo imágenes de los artistas que estarán incluidos en el trabajo tributo.

Otros latinos considerados para este disco especial son Juanes con Enter Sandman, el reggeatonero J Balvin con Wherever I May Roam, el dúo Ha*Ash y el mexicano José Madero con The Unforgiven y Rodrigo y Gabriela con The Struggle Within.

Junto con este álbum de tributos, James Hetfield y compañía lanzarán una edición especial de The Black Album que incluirá demos y versiones alternativas y en vivo de estos temas. Ambos estarán disponibles para el público a partir del próximo 10 de septiembre.

Seré parte de esta edición por el aniversario de #BlackAlbum2021 @Metallica �� ¡muy emocionada! pic.twitter.com/BRHvIF40dk — Mon Laferte (@monlaferte) June 22, 2021

Revisa un clip promocional del aniversario de The Black Album, de Metallica: