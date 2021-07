J Balvin lanza canción junto a Skrillex y el tiktoker Khaby Lame: El pegajoso hit se llama In Da Getto

J Balvin acaba de ser padre, pero eso no significa dejar de lado su carrera artística, ya que acaba de sacar la esperada canción In Da Getto, en la que colabora nada menos que con el DJ estadounidense y exponente del dub step Skrillex, un trabajo del que había dado aviso en enero pasado.

El tema llegó con un videoclip dirigido por Alfred Marroquín, que captura la energía del tema a medida que sigue al dúo a través de diferentes fiestas.

En el arte del video y el sencillo figura el reconocido comediante de TikTok, Khaby Lame, uno de los generadores de contenido con mayor crecimiento dentro de la plataforma, quien inicialmente compartió el arte a principios de esta semana, al igual que Mufasa, quien baila en el video junto a Balvin, además de ser uno de los principales bailarines de la plataforma TikTok.

In Da Getto fue producido por Skrillex y Tainy, incluyendo elementos del éxito de los años 90 In De Ghetto, de David Morales y The Bad Yard Club, con la colaboración de Crystal Waters y Delta.

El tema original de Morales fue icónico dentro de la cultura neoyorquina durante los años 90, por lo que Balvin, Skrillex y Tainy lo reimaginaron con una visión.

Junto con el lanzamiento de In Da Getto, J Balvin está anunciando un par de colaboraciones multidisciplinarias, al igual que una nueva edición de su colección NEÓN.

Además, el artista y Hasbro están lanzando la primera figura Transformers basada en el artista, el J Balvintron, el cual estará disponible para pre-orden por $69.99 el martes, 13 de julio a las 9am PST/12pm EST.