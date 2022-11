Mientras los chilenos aún no se recuperan de lo que fue esa jornada de caos, potencia sonora, barro y ¡mucho rock! que se vivió en abril pasado, y ahora Metallica acaba de lanzar una nueva canción, confirmando la edición de su próximo disco y además confirmó que concretará una gigantesca gira mundial.

Lux Æterna se llama el tema que lidera lo que será el primer álbum de la banda en seis años, material que llevará por nombre 72 seasons y contará con la producción de Greg Fidelman, James Hetfield y Lars Ulrich.

La placa verá la luz en el mes de abril próximo, mismo momento en que se iniciará la gira mundial que promete dos fechas por cada una de las ciudades por las que pas, que habrá setlists completamente diferentes y además bandas invitadas para cada espectáculo.

Por el momento, el recorrido se mantiene enfocado en Estados Unidos y Europa, pero nuevas fechas deberían revelarse para 2024.

La presentación del nuevo disco 72 Seasons vino de la mano de la siguiente presentación a través de una declaración pública: "72 temporadas. Los primeros 18 años de nuestras vidas que forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron 'quiénes somos'. Un posible encasillamiento en torno a qué tipo de personalidad somos".

"Creo que la parte más interesante de esto es el estudio continuo de esas creencias fundamentales y cómo afecta nuestra percepción del mundo actual. Gran parte de nuestra experiencia adulta es recreación o reacción a estas experiencias infantiles. Prisioneros de la infancia o liberándonos de esas ataduras que llevamos", puntualizó James Hetfield.

La placa sucesora de Hardwired... To Self-Destruct llega con Lux Æterna como parta de presentación, canción que puedes revisar a continuación:

El disco 72 Seasons se extenderá por 77 minutos, ofreciendo 12 nuevas canciones:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata