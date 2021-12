La madre del ex participante de Iván Cabrera, Raquel Salinas Reyes, reaccionó tras las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos que hizo la ex pareja, Antonella Muñoz.

La joven se contactó desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Iván Cabrera: ¿Cómo reaccionó su mamá tras las acusaciones de su ex pareja?

Después de que se conocieran las acusaciones, Raquel Salinas compartió en su Instagram una imagen con la frase "Benditas sean las personas que nos desean el bien de verdad".

Y junto a la foto escribió: "En estos momentos de infamia, de despecho absoluto, y maldad sin límites, espero lo que dice este post bendecir bendecir y bendecir a todos quienes nos apoyan en momentos tan difíciles!!".