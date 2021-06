Ignacia Allamand recuerda su paso por MasterChef Celebrity y su eliminación: "Ese día cometí errores"

La conocida actriz nacional, Ignacia Allamand, participó en la primera temporada de MasterChef Celebrity Chile, en donde se perfiló como una de las favoritas del público para llevarse el primer lugar de la competencia, sin embargo, la actriz presentó un plato que no superó las expectativas y fue eliminada en las etapas de la competencia.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de "Infiltradas" compartió un mensaje al cumplirse un aniversario de su salida del espacio culinario de Canal 13.

"Hoy se cumple 1 año desde que me fui de @masterchefchile y quería pasar por aquí a agradecer a todos por el cariño que me han entregado desde ese momento, hasta ahora y para siempre", comenzó señalando.

La interprete fue la decima persona en abandonar el espacio y señaló: "Muchas veces me he topado con personas que me dicen que creen que mi eliminación fue “injusta”, y que yo debería haber llegado a la final. Pero yo no estoy de acuerdo. O sea me habría encantado llegar".

Luego agregó que su eliminación fue justa, debido a las faltas que cometió al cocinar. "Como lo he dicho muchas veces, ese día cometí errores que son causal de eliminación del programa y los jueces hicieron exactamente lo que correspondía".

"No se puede evaluar un plato que no existe. Mala mía. Además que… ¡¡Lo cocinado y lo aprendido no me lo quita nadie!! Ni tampoco la buena onda, los mensajes de apoyo, y mi delantal que viaja conmigo siempre por si toca meter las manos en la masa", concluyó señalando.