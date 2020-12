"Como todos los clichés, es verdad": Ignacia Allamand lanza una inspirada reflexión de fin de año

La actriz Ignacia Allamand se lanzó a hacer un extensa reflexión a "8 1/2 días para que se acabe este año extraño", además de proclamarle su amor a sus más de 200 mil seguidores en Instagram.

Para compartir su mensaje, la actriz publicó una foto que la retrató en mayo de 2011, tras un reciente quiebre amoroso y mientras ahogaba las penas con un viaje a Portugal. En ese momento, descorchaba a primera de unas cuantas botellas, "era una especie de símbolo de que ya estaba lista para avanzar".

Por eso, ahora le dio más de una vuelta a lo que está viviendo y aseguró que "me sorprende el rumbo que ha tomado mi vida. Nada se parece a lo que imaginé. Pensaba que la tristeza no se iba a pasar nunca y aquí estoy, feliz como una lombriz, llena de cosas que tengo que trabajar(me) pero agradecida de todo lo que he vivido".

"¿Por qué les cuento esto? Porque los quiero (Aunque sea raro es verdad, los quiero) y me pareció bonito recordar que todo pasa, que la única constante es el cambio y que a veces la vida no sale como queremos porque el universo nos tiene preparado algo mejor", resaltó la actriz de "Knock Knock".

Por otro lado, la hija del senador Andrés Allamand sostuvo que "la tarea más difícil es confiar, no solo en lo divino si no en nosotros mismos y en lo que hemos hecho para llegar donde estamos. Sí, es un cliché, y como todos los clichés, es verdad".

La publicación de Ignacia Allamand en su Instagram.

De ahí que "es tan importante vivir en el presente, porque es lo único que tenemos. El pasado nos trajo hasta aquí y si pudiéramos cambiarlo no tendríamos la conciencia para querer hacerlo y los pensamientos sobre el futuro suelen quedarse en eso, en ideas, o en el peor de los casos se convierten en ansiedad o angustia sin sentido".

Aunque luego admite que "parece que me fui en la volá, pero no puedo estar siempre solo recordándoles que tomen agüita ��".

Antes de cerrar, agradeció a sus seguidores, "por leerme aunque me alargue eterna y por el aguante a mi intensidad y por el cariño y la buena onda que me mandan siempre".