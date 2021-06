ICarly | El regreso de la serie explica la ausencia de Sam

ICarly regresó a la pantalla luego de casi una década de ausencia, este jueves Paramount+ lanzó los tres primeros episodios del revival en donde presentó a los nuevos personajes y reveló que ocurrió con una de las protagonistas de la serie original quien no regresó a esta nueva etapa de la serie, la divertida y conflictiva Sam Puckett.

Nueve años después de que la serie original de Nickelodeon terminara su carrera, Carly (Miranda Cosgrove), Freddie (Nathan Kress) y Spencer (Jerry Trainor) están de regreso para darle otra oportunidad a el programa, con la compañera de cuarto de Carly, Harper (Laci Mosley). y la hijastra de Freddie, Millicent (Jaidyn Triplett).

Jeanette McCurdy es el único miembro del reparto original que no regreso. Sin embargo su ausencia fue justificada en el programa en una conversación entre Freddy y Carly.

Este es el dialogo que se produjo entre los mejores amigos de Sam.

Carly: Solo quiero hacer cosas de nuevo.

Freddie: No necesitas un socio para hacer eso.

Carly: No necesito un compañero, necesito a Sam. Pero ella está siguiendo su felicidad con esa pandilla de motociclistas.

Freddie: Los destructores. Espero que esté bien.

Carly: Es Sam. Espero que estén bien. Ojalá estuviera aquí para que pudiéramos hacer iCarly de nuevo.

Recordemos que en el final de la serie original Sam recibe una motocicleta, lo que dio paso a este explicación de su ausencia.

Hace algunos meses la actriz habló en el podcast de Anna Faris sobre su retiro de la actuación señalando que se encontraba avergonzada por los papeles que tomó en el pasado .McCurdy participó en varias peliculas originales de Nickelodeon, así como también la serie derivada de ICarly junto a Ariana Grande "Sam & Cat".

"Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecho con los papeles que interpreté y sentí que era el más cursi, vergonzoso ... Mis amigos a los 15, no dicen, 'Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon'. Fue vergonzoso", señaló aquella vez.