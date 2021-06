How i Met Your Father encuentra a su protagonista masculino: Chris Lowell se une al spin-off de HIMYM

El spin-off de la exitosa serie de CBS "How i met your mother" comienza a armar el elenco protagonista, y es que Hulu reclutó al actor Chris Lowell para que se sume a Hilary Duff en los roles protagónicos de la nueve serie de comedia "How i met your father".

Lowell se hizo conocido por su participación en series como Veronica Mars y GLOW tendrá uno de los roles más importantes en la nueva serie creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us), la trama tendrá 10 episodios y cuenta la historia de Sophie (interpretada por Hilary Duff) quien le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre.

Al igual que en HIMYM, la historia transcurre en el futuro, pero se narra a través de flashback que inician en el presente año, la sinopsis dice: "Nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas. y opciones ilimitadas”, según el logline oficial.

De acuerdo a lo informado por Deadline, Lowell interpretará a Jesse, uno de los mejores amigos de Sophie. El personaje se describe como "inteligente con un poco de ventaja" y un cínico en lo que respecta al amor. "Es un aspirante a músico que trabaja como conductor de Uber para llegar a fin de mes y vive con su mejor amigo Tom", según el desglose oficial.

HIMYF combinará elementos de cámara única y múltiple para darle una apariencia y sensación similar a HIMYM. Más allá de eso, no está claro cómo se conectará el universo de la nueva serie con su predecesor, pero los creadores de la serie original Carter Bays y Craig Thomas están a bordo como productores ejecutivos.

Lowell es mejor conocido por su papel de Stosh “Piz” Piznarski en el drama de CW convertido en Hulu Veronica Mars. Otros créditos televisivos incluyen Private Practice de ABC y Enlisted de Fox. Más recientemente, Lowell actuó junto a Alison Brie y Betty Gilpin en la dramaturgia de Netflix GLOW.

Un spin-off de How I Met Your Mother ha estado dentro y fuera de desarrollo desde 2014. Durante la última temporada de HIMYM, CBS encargó un piloto de How I Met Your Dad, protagonizada por la futura cineasta nominada al Oscar Greta Gerwig y narrada por la reina de la comedia romántica Meg Ryan.

El piloto no fue aprobado y el guión finalmente se filtró. Se realizó un segundo intento en HIMYD en 2016, con Aptaker y Berger a la cabeza, pero el proyecto se suspendió debido al éxito inicial de This Is Us. La rama volvió a desarrollarse al año siguiente, y por fin se ha materializado, siete años después de la final de la exitosa comedia HIMYM.