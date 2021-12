El spin-off de la extiosa serie How I met Your Mother acaba de estrenar su primer tráiler con una gran sorpresa.

How I Met Your Father marca la primera gran diferencia con HIMYM en el estreno del primer tráiler

¡Ya está aquí el primer tráiler de Cómo conocí a tu padre! y no solo eso, si no que la serie además revela la forma particular de la que se separará de la serie original How I met Your Mother.

El primer adelanto muestra a Sophie (Hilary Duff) juntos con sus amigos, mientras trata de encontrar el amor de verdad en la gran ciudad de Nueva York.

Pero un detalle no paso desapercibido y es como la serie ya tiene una gran diferencia con su antecesora.

Mientras que Bob Saget en su papel anterior como el narrador de Cómo conocí a vuestra madre nunca apareció en la pantalla, el narrador de HIMYF, Kim Cattrall, aparece como la versión del presente de Sophie, personaje de Hilary Duff en la serie Hulu. Los fans de HIMYM jamás vieron en persona a Saget durante las 9 temporadas de la serie, solo escucharon su voz mientras interpretaba al Ted del presente.

How I Met Your Father transcurre en el año 2022, cuando Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. El recuento “nos catapulta al año 2022, donde Sophie y su grupo muy unido de amigos: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma) ) - están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, señala la sinopsis.

La serie original se mantuvo en pantalla entre los años 2005 y 2014 y fue protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris (como Barney)

¿Cuándo se estrena How i Met Your Father?

La serie llega a la pantalla el 18 de enero a través de Hulu con sus primeros capítulos. Revisa el tráiler a continuación.