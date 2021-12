How I Met Your Father | Primer tráiler de la serie con Hilary Duff y Kim Cattral

Este jueves se publicó el primer tráiler de 'How I Met Your Father', la serie spin-off de la exitosa serie 'How I Met You Mother', la que se estrenará durante los próximos meses en una reconocida plataforma de sreaming.

Esta nueva producción tendrá una importante diferencia con la serie original, donde no se podía ver a Bob Sarget. En esta ocasión, Kim Catrall sí contará cara a cara la historia de cómo conoció al padre.

Catrall será la versión mayor de Sophie, la joven interpretada por Hilary Duff que intenta encontrar el amor en un mundo de citas rápidas por Tinder, acompañada de su buen grupo de amigos.

Claramente Sophie es el Ted (How I Met Your Mother) del grupo, ya que tiene mala suerte en el amor, pero aún está ansiosa por encontrar al indicado.

Además de las actrices mencionadas, el elenco está conformado por Francia Raisa como Valentina, Suraj Sharma como Sid, Tien Tran como Ellen, Chris Lowell como Jesse y Tom Ainsley como Charlie. Junto a ellos nos encontraremos con Daniel Augustin, Josh Peck y Ashley Reyes.

¿Cuándo se estrena?

'How I Met Your Mother' (Como conocí a tu madre) se estrenará el próximo 18 de enero de 2022 a través de la plataforma de streaming Hulu.

Sin más preámbulos, revisa el entretenido tráiler a continuación: