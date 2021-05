"La única persona que fue honesta al respecto fue Naya": Heather Morris se refiere a las acusaciones de bullying contra Lea Michele

Heather Morris, la ex estrella de Glee se refiere a las denuncias por bullying que recibió Lea Michele por parte de ex compañeros de elenco, quienes el año 2020 la acusaron de malos tratos contra sus pares dentro del set.

Su coestrella Samantha Ware, quien interpretó a Jane Hayward en Glee durante 11 episodios en 2015, la acusó de hacer de su vida un "infierno" en el set de la serie musical de televisión.

Michele se disculpó en junio de 2020 y dijo en un comunicado que "claramente actué de maneras que lastimaron a otras personas" y aseguró que ella "será mejor en el futuro a partir de esta experiencia".

Después de la disculpa, Morris, intervino escribiendo en Twitter, "... ¿era desagradable trabajar con ella? Mucho; que Lea tratara a los demás con la falta de respeto que lo hizo durante tanto tiempo , Creo que DEBERÍA ser llamada ". Luego admitió que "también depende de nosotros porque permitir que continúe durante tanto tiempo sin hablar es algo más que estamos aprendiendo junto con el resto de la sociedad".

Sobre esto, mientras participaba en el podcast Everything Iconic with Danny Pellegrino esta semana, se le pidió que elaborara sobre sus dichos, recordando que ella "recibió mucha sombra" en ese momento porque "la gente decía: 'Esto es tan críptico. ¿Por qué? ¿No sales y lo dices? "

"Y yo digo, 'Chicos, está embarazada, y todo esto está pasando'", dijo sobre Michele, quien dio la bienvenida a su primer bebé, Ever Leo, en agosto. "Es verdad. Y no sé si tal vez fuimos víctimas de acoso y eso es lo típico de una víctima, es culparse a uno mismo, lo que la gente decía".

"Pero también es muy cierto. Y la única persona que fue honesta al respecto fue Naya", agregó Morris sobre la fallecida coprotagonista Naya Rivera, quien se ahogó trágicamente en julio de 2020 y tuvo una disputa con Michele durante su tiempo en Glee, hecho sobre el cual habló en su libro "Sorry, Not Sorry". "Fue algo muy silencioso en el set, y ahora ves que salen todas estas cosas, estos nombres más importantes que fueron irrespetuosos y maltrataron a mucha gente, y la gente permitió que eso sucediera".

"Lo sé, de verdad, no sentía que ese fuera mi lugar. No sé por qué, porque yo era un miembro del elenco como todos los demás", dijo Morris. "Todos merecemos sentirnos cómodos en un set".

Morris agregó que si bien no ha tenido noticias de Michele desde la controversia, "siempre le deseo la mejor de las suertes".